Кэшбэк на полеты в Сибирь и на Дальний Восток может появиться в России

Он рассказал, что этот вопрос сейчас находится на обсуждении. Предполагается, что это поддержит авиаотрасль и повысит спрос на эти направления.

«Таким образом, это будет стимулировать поездки на Дальний Восток, в Сибирь и делать их доступнее», — пояснил Зотов.