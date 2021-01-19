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    19 января 2021, 13:43

    Кэшбэк на полеты в Сибирь и на Дальний Восток может появиться в России

    Дарья Морозова

    Кэшбэк за покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток может появиться в России. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на председателя Общероссийского объединения пассажиров Илью Зотова.

    Он рассказал, что этот вопрос сейчас находится на обсуждении. Предполагается, что это поддержит авиаотрасль и повысит спрос на эти направления.

    «Таким образом, это будет стимулировать поездки на Дальний Восток, в Сибирь и делать их доступнее», — пояснил Зотов.