19 января 2021, 13:43
Кэшбэк на полеты в Сибирь и на Дальний Восток может появиться в России
Кэшбэк за покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток может появиться в России. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на председателя Общероссийского объединения пассажиров Илью Зотова.
Он рассказал, что этот вопрос сейчас находится на обсуждении. Предполагается, что это поддержит авиаотрасль и повысит спрос на эти направления.
«Таким образом, это будет стимулировать поездки на Дальний Восток, в Сибирь и делать их доступнее», — пояснил Зотов.