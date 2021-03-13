Каждый третий российский турист больше всего потратил денег на еду

Аналитики выяснили, на что больше всего тратят денег путешествующие россияне — на рестораны. В этом признались 39,3% респондентов. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные опроса сервиса OneTwoTrip.

В этом исследовании учитывались все траты, помимо трат на билеты и гостиничные номера. На втором месте стоят продукты — за этот вариант проголосовали 37% россиян. На экскурсии и посещение музеев чаще всего во время путешествий тратятся 35,8% опрошенных.

Следом идут траты на шоппинг и другие развлечения — об это сообщили 23,6% респондентов. 23,3% опрошенных россиян признались, что больше всего денег уходит на покупку сувениров, 6,1% оставляют много денег в SPA.

Также выяснилось, что 41,9% туристов довольно часто превышают выделенный на поездку бюджет. Иногда такое случается у 34,8% респондентов, а 11,9% участникам опроса почти всегда удается держаться в рамках бюджета.

Чаще всего у россиян бюджет на поездку составляет в среднем 20-50 тысяч рублей — это без учета стоимости билетов и проживания. Только 16,5% опрошенных заявили, что у них получается тратить меньше 10 тысяч рублей. В опросе приняли участие более трех тысяч человек.

Накануне российское правительство выделило два миллиарда рублей на программу, позволяющую гражданам возвращать кешбэк за путешествия. Она стартует в марте. Выгодную поездку можно забронировать уже весной.