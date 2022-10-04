Путешествия 04 октября 2022, 10:31 Поделиться Telegram

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Viber Казахстан покинули почти столько же человек, что и приехали — МВД МВД Казахстана: с начала мобилизации приехали 200 тысяч россиян, уехали 147 тысяч РИА «Новости»

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Россияне стали покидать Казахстан. С начала частичной мобилизации в республику въехали 200 тысяч граждан России, уехали 147 тысяч, объявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Об этом сообщил Zakon.kz.

«С 21 сентября в Казахстан въехало более 200 тысяч граждан России, выехало 147 тысяч», — сказал он журналистам в кулуарах правительства.

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За последние сутки в республику приехали меньше россиян, чем покинули ее — семь тысяч против 11 тысяч. Ситуацию на пунктах пропуска Марат Ахметжанов назвал стабильной.

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На получение гражданства Казахстана с апреля подал 441 россиянин. Среди них 117 человек этнические казахи. Вид на жительство оформил 4271 человек, индивидуальный идентификационный номер (ИИН) — 93 тысячи россиян.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что о приезжих позаботятся и обеспечат безопасность, но не дадут никаких преференций. МВД Казахстана предупредило, что выдаст россиян, объявленных в международный розыск за уголовные преступления. Однако повестка в военкомат не станет основанием для экстрадиции.

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