Катастрофы для туристической отрасли в связи с неделей выходных не увидели в Союзе турагентств

Катастрофы в туристическом бизнесе в связи с новыми антиковидными мерами в России не предвидится. Об этом заявил президент Союза туристических агентств (СТА) и заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов. По его словам, агентства по-прежнему имеют возможность консультировать клиентов и продавать путевки онлайн, написал Life.

«Люди уже давно почти не ходят по турагентствам. Если есть желание отдохнуть, то все можно сделать по телефону или онлайн. Пока какой-то сверхъестественной проблемы мы не видим», — пояснил Голов.

Эксперт заметил, что пока туристический бизнес находится под контролем. Самым худшим из возможных сценариев для турагентств будет полное закрытие границ. Если вдруг такое случится, то туристы начнут массово сдавать путевки.