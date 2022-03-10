10 марта 2022, 13:13
Катар обновил правила въезда для россиян
Ассоциация туроператоров России сообщила, что Минздрав Катара обновил правила въезда для туристов из РФ. Об этом написало ИА НСН.
Согласно новым правилам, россияне, перенесшие коронавирус в последние девять месяцев, смогут въезжать в Катар без прохождения карантина. Для этого нужен будет сертификат переболевшего и тест на наличие антител. Правила посещения остаются прежними для людей, привитых «Спутником V» и «Спутником Лайт» в качестве ревакцинации. Такие туристы должны иметь при себе сертификат о вакцинации, а также тест на антитела, сданный не позднее 30 дней.