Карантин на Шри-Ланке: рассказ туристки

Сначала правительство ввело комендантский час на два дня. Закрыли все общественные заведения, туристам запретили выходить на улицу. Через два дня его продлили. Сначала было разрешено выйти в город с 6 до 14 часов, потом с 6 до 12.

По словам туристов, за это время купить еды практически невозможно, потому что везде огромные очереди, а в магазины не пускают без масок. При этом маски также купить негде.

Некоторые туристы тайком бегают на пляж, но улицы патрулирует полиция, которая забирает нарушителей на 14 суток. Некоторые местные соглашаются подвезти за тройную цену. Также персонал отеля может задержать беглеца и сдать полиции, поэтому лучше выходить около 6 утра, когда почти все спят.

Отдыхающим помогли соцсети. Там в разных пабликах можно узнать, как обменять валюту — официальные обменники закрыты, найти жилье — если отель закрылся и даже раздобыть сувениры.

МИД России обещает эвакуацию туристов, которые застряли на острове.