Карантин для вакцинированных туристов отменят в Таиланде

Власти Таиланда разрешат въезд без карантина для вакцинированных туристов. Об этом сообщило РИА ФАН.

С 1 февраля карантин отменят для тех, кто прошел полный курс вакцинации. До вылета также им необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Также сообщения СМИ, что Египет ввел обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в страну, не соответствуют действительности. Россияне могут приезжать на курорты по старым правилам.