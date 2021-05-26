Калининградскую область включат в эксперимент по курортному сбору

Калининградскую область включат в федеральный эксперимент по курортному сбору в следующем году. По словам пресс-секретаря регионального министерства по культуре и туризму Инны Мельниковой, сейчас ведомство проводит консультации с представителями индустрии, сообщила «Политика Сегодня».

«Планируется, что турсбор будет собираться средствами размещения. То есть гостиницы, отели, хостелы — они будут собирать. Это не будет включаться в стоимость размещения, это будет отдельно человек оплачивать квиток или что-то такое», — уточнила она.

Отмечается, что турист, остановившийся в арендованной квартире или у родственников в Калининграде, будет свободен от пошлины. Помимо прочего, курортный сбор не коснется несовершеннолетних туристов, спортсменов, студентов и местных жителей. Также нововведение не распространяется на тех, кто имеет недвижимость или работу в регионе и на льготные категории граждан.