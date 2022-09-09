«Как в сказку попадаешь». Калининград станет достойной конкуренцией Европе | 360°

Эксклюзив 09 сентября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber «Как в сказку попадаешь». Калининград станет достойной конкуренцией Европе Президент ОСИГ Волков: для городского туризма в РФ подойдут Калининград, Казань, Москва freepik

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Российским туристам предложили Калининградскую область в качестве альтернативы Европе. И этот регион способен составить европейским большую конкуренцию, рассказал «360» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

«Попадаешь в город Железнодорожный — как в сказку, попадаешь в Светлогорск — как будто попал в Юрмалу», — отметил он.

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По словам эксперта, у городов Калининградской области есть сходство также с чешскими, немецкими. Кстати, Калининград раньше и был немецким городом, поэтому «здесь прямая конкуренция».

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Туристам, которые привыкли отдыхать в Европе, Волков посоветовал находить новые места в России. Он признал, что пока не везде есть максимально комфортный сервис, но он активно развивается.

«Государство помогает развивать туристическую инфраструктуру. Пусть не в этом году, но через год-два мы увидим серьезные улучшения», — подчеркнул Алексей Волков.

Он напомнил, что иностранные курорты, в том числе любимые россиянами турецкие, сильно подорожали, поэтому есть смысл остановиться на путешествиях внутри страны.

Любителям городского туризма можно, помимо Калининградской области, поехать в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Дагестан.

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«Каждый раз, приезжая в эти города, находишь что-то новое: появляются новые кафе, рестораны, музеи. Я уверен, это только начало. Рекомендую посмотреть Дагестан, особенно Дербент, — там на глазах меняются улицы, создаются интересные туристические маршруты», — рассказал президент ОСИГ.

Любителям спортивного отдыха понравится Красная Поляна. Инфраструктура, созданная здесь к Олимпийским играм 2014 года, отвечает всем современным требованиям, а сервисы, которые предлагает бизнес, удовлетворят спрос даже самых взыскательных гостей.

«А еще мне нравится Алтай — каждый раз новые ощущения. Горы, „Бирюзовая Катунь“… Невероятная атмосфера, запахи, особенно весной, когда распускаются первоцветы. Это особое место. Очень понравилась и Карелия», — поделился Волков.

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