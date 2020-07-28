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    28 июля 2020, 15:13

    Какие прививки нужны перед поездкой в Африку? Комментарий эксперта

    Дарья Морозова

    Ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, какие прививки необходимо сделать, если вы собрались поехать в Африку. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Она уточнила, что в первую очередь важно сделать прививки против гепатита А, брюшного тифа, желтой лихорадки. Также следует взять с собой противопаразитарные и противомалярийные препараты.

    «В Африке и Южной Америке страны разделены на две категории: по обязательной вакцинации от желтой лихорадки и по рекомендательной. В Танзании я не могу сейчас стопроцентно сказать, это обязательно или рекомендательно», — рассказала эксперт и добавила, что без прививки могут не пустить в страну.

    Также Карань рекомендовала внимательно следить за едой, водой и льдом, которые попадают в организм. Она пояснила, что в Африке легко подцепить кишечные инфекции или паразитов.

    «Гигиена, мытье рук, только бутилированная вода, прием только хорошо термически обработанной пищи. Нужно либо готовить еду самим, либо найти ресторан, которому вы доверяете», — заключила специалист.

    Новости SMI.FM