Как работает онлайн-дверь из столичного метро в Тулу?

Обновленная онлайн-дверь появилась в московской подземке. Теперь каждый желающий может отправиться на виртуальную прогулку по Туле прямо из вестибюля одноименной станции метро.

Digital-экран, который заработал на станции «Тульская», оснащен микрофоном, видеокамерой и сенсорной панелью. Такой необычный подарок для всех пассажиров подземки приурочен к 500-летию основания Тульского кремля.

На большом экране можно увидеть, что происходит на Казанской набережной в Туле прямо сейчас. Это совместный проект администрации Тульской области и компании «Ростелеком».

В рамках этого проекта наши пассажиры могут наблюдать, что же происходит на набережной в Туле. А жители Тулы могут посмотреть, что происходит у нас здесь, на станции, в онлайн-режиме Юлия Темникова замначальника Московского метрополитена.

А какая Тула без самоваров и пряников? Купить традиционные угощения можно прямо здесь, в вендинговых автоматах. Тут же — конфеты и пастила. Путешествовать в метро онлайн можно пока только в Тулу, но, возможно, скоро такие интерактивные порталы откроются и в другие города.

«Мы надеемся, что подобная инициатива будет масштабироваться на территории всей Российской Федерации и, помимо ЦФО, во всех крупных городах-побратимах, а также просто интересных местах России будут подобные сервисы», — рассказал замдиректора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами Дмитрий Угнивенко.

Проект «Тула рядом» существует уже год. За это время с ним познакомились более 10 миллионов пассажиров метро. Со временем функционал будет расширяться и новые активности появятся сразу в нескольких местах — в столичном метро и на площадках Тульской области.