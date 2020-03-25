25 марта 2020, 17:16
Как не остаться без денег, если ваш тур аннулировали? Комментарий главы АТОР
Туроператоры аннулировали все заграничные туры, как минимум, до конца апреля. Что делать россиянам, рассказала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом сообщила НСН.
Самое главное, по ее словам, «не суетиться и не паниковать». Также Ломидзе уточнила, «что у туроператоров сейчас нет возможности оперативно всем вернуть все в полном объеме или даже за вычетом понесенных расходов».
«Наиболее распространенный вариант мирного урегулирования вопроса это перенос даты вылета с возможным изменением направления, потому что пока не понятно какие страны и, в какой последовательности будут открываться», — посоветовала она.