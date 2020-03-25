Как не остаться без денег, если ваш тур аннулировали? Комментарий главы АТОР

Самое главное, по ее словам, «не суетиться и не паниковать». Также Ломидзе уточнила, «что у туроператоров сейчас нет возможности оперативно всем вернуть все в полном объеме или даже за вычетом понесенных расходов».

«Наиболее распространенный вариант мирного урегулирования вопроса это перенос даты вылета с возможным изменением направления, потому что пока не понятно какие страны и, в какой последовательности будут открываться», — посоветовала она.