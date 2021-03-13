Кабмин утвердил новый этап программы туристического кешбэка

Правительство РФ одобрило выделение средств Ростуризму на реализацию первого этапа программы туристического кешбэка в 2021 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Новая программа туристического кешбэка будет проходить в марте и апреле. Россияне смогут забронировать путевки с датами выезда до июня. В правительстве отметили, что средства на эти цели будут выделены из резервного фонда. Это позволит снизить стоимость до 300 тысяч путевок. Россияне могут рассчитывать на частичный возврат средств.

Впервые программу туристического кешбэка в рамках развития внутреннего туризма в России запустили в августе 2020 года. Следующий этап провели в октябре и декабре. На программу выделили 15 миллиардов рублей, но за два этапа были реализованы туры на 6,5 миллиарда. Общая сумма возврата путешественникам составила миллиард рублей.

Россияне ранее рассказали, что больше средств в путешествиях тратят на кафе и рестораны, покупку продуктов, экскурсии и посещение музеев. Об этом написала «Газета.ru».