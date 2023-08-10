Путешествия 10 августа 2023, 15:51 Юрист Сорокин: туроператор вернет деньги в том случае, если поездка не состоялась по его вине

Читать 360tv в

Туроператор вернет деньги клиенту за несостоявшийся отдых только в том случае, если это произошло по его вине. Об этом сообщил юрист Сергей Сорокин в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, путешественнику компенсируют затраты в полном объеме, если туроператор не успел выкупить авиабилеты или же не забронировал нужный отель. Кроме того, туристы будут вправе требовать возврат средств, если это рекомендовано правительством РФ.

Реклама

Сорокин отметил, что в случае отмены поездки из-за болезни или смерти родственника деньги вернут только при условии наличия специальной страховки.