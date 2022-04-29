Юрист Шалоносов объяснил, зачем нужна страховка во время путешествий

Во время путешествий крайне важно оформлять страховку. При этом озаботиться подобным вопросом стоит как перед поездкой по России, так и во время путешествия за границу. Таким мнением поделился юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Радио 1».

Специалист пояснил, что стоит оформить страховку от невыезда. Она пригодится в случае непредвиденных обстоятельств, таких как болезнь. Кроме того, необходимо оформить медицинское страхование.