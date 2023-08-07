Путешествия 07 августа 2023, 04:04 Юрист рассказал, какие сувениры нельзя привозить из-за рубежа Юрист Байбородин заявил об уголовном преследовании за вывоз ряда товаров из-за рубежа Pxhere

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Желание привезти сувениры из-за рубежа может привести к штрафу или даже обернуться уголовным преследованием. Об этом в разговоре с радио Sputnik предупредил юрист Александр Байбородин.

Он напомнил, что в некоторых странах действуют ограничения на вывоз изделий из материалов животного и растительного происхождения. Например, за вывоз коралла из Египта можно попасть на штраф в 1000 долларов и выше. В Турции действуют аналогичные правила.

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Вывоз сувениров из слоновой кости и крокодиловой кожи в любой стране запрещен или подлежит декларированию. Это правило распространяется и на антиквариат.

Юрист обратил внимание, что во многих странах продаются сувениры на основе марихуаны, среди них могут быть шампуни, масла, духи и кремы.

«Турист может просто не заметить, но на таможне это будет сложно объяснить», — отметил специалист.

Также не каждое купленное за границей лекарство можно брать с собой в Россию. Для начала нужно убедиться, что ввоз этого препарата разрешен. В противном случае можно нечаянно нарваться на уголовную статью. Такие товары, как электронику, дорогую одежду или косметику юрист рекомендовал декларировать.