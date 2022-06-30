30 июня 2022, 13:44
Юрист Косицын: за вынос еду со шведского стала могут выставить счет
Юрист Игорь Косицын рассказал, что отель или туроператор могут выставить счет туристам, которые выносят еду со шведского стола. Об этом сообщил сайт TourDom.ru.
По данным РИА ФАН, он рассказал, что в Ярославле был случай, когда владелец гостиницы в предъявил претензии за украденную еду туроператору. Косицин отметил, что ничего не мешало возложить ответственность на самих туристов.
«Потому что ответственность непосредственно за свои действия во время пребывания в объекте размещения несут сами туристы, и наверняка они подписывают какие-то памятки при заселении», — пояснил специалист.