Юный летчик совершил полет вокруг Земли за 44 дня

Молодой человек в одиночку совершил полет вокруг Земли за 44 дня. Книга рекордов Гиннесса записала его, как самого юного летчика. Юноше сейчас 18 лет, написал сайт «Мир 24».

Британец Трэвис Лэдлоу собирался в полет еще в 2020 году, однако пандемия коронавируса, а позже введенный во многих странах мира локдаун, не позволили ему исполнить свою мечту. Полет пришлось перенести на 2021 год. Летчик вылетел из Нидерландов 29 мая и преодолел более 40 тысяч километров.

Во время полета юноша совершил несколько остановок. Он побывал в Польше, России, США, Канаде, Гренландии, Исландии, Великобритании, Ирландии, Испании, Марокко, Франции и Бельгии.

Во время своего путешествия он в одиночку управлял одномоторным самолетом. Ему пришлось справляться с неблагоприятными погодными условиями и иногда даже сидеть за штурвалом восемь часов без отдыха.

Британец уже в 12 лет начал обучаться пилотированию, а в 14 лет он стал самым молодым пилотом-планеристом в Великобритании. В 16 лет Трэвис получил лицензию частного пилота.