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    07 октября 2021, 12:23

    Юный летчик совершил полет вокруг Земли за 44 дня

    Жителю из Великобритании удалось преодолеть более 40 тысяч км в одиночку

    Оксана Лавнюженко

    Молодой человек в одиночку совершил полет вокруг Земли за 44 дня. Книга рекордов Гиннесса записала его, как самого юного летчика. Юноше сейчас 18 лет, написал сайт «Мир 24».

    Юный летчик совершил полет вокруг Земли за 44 дня

    Британец Трэвис Лэдлоу собирался в полет еще в 2020 году, однако пандемия коронавируса, а позже введенный во многих странах мира локдаун, не позволили ему исполнить свою мечту. Полет пришлось перенести на 2021 год. Летчик вылетел из Нидерландов 29 мая и преодолел более 40 тысяч километров.

    Во время полета юноша совершил несколько остановок. Он побывал в Польше, России, США, Канаде, Гренландии, Исландии, Великобритании, Ирландии, Испании, Марокко, Франции и Бельгии.

    Во время своего путешествия он в одиночку управлял одномоторным самолетом. Ему пришлось справляться с неблагоприятными погодными условиями и иногда даже сидеть за штурвалом восемь часов без отдыха.

    Британец уже в 12 лет начал обучаться пилотированию, а в 14 лет он стал самым молодым пилотом-планеристом в Великобритании. В 16 лет Трэвис получил лицензию частного пилота.