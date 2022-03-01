Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 8 марта

Росавиация решила продлить запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России до 8 марта. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российским авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров, используя альтернативные маршруты. Это через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Изначально запрет на полеты в аэропорты южных российских городов был введен до 2 марта. Росавиация объявила об этих мерах 24 феврале на фоне обострения ситуации на Украине и начала военной операции в Донбассе.

Аэропорты не работают в Ростове-на-Дону, Анапе и Краснодаре. Временно закрыли воздушные гавани в Геленджике, Ставрополе и Элисте, а также Белгороде, Курске, Орле, Воронеже и Симферополе.

Из-за временного закрытия аэропортов на юге страны Ростуризм запустил горячую линию. Также ведомство рекомендовало путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта.