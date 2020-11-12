ЮАР открыла границы для всех стран

Путешественников будут пускать в страну после предоставления отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее 72 часов до прибытия. Кроме того, туристы обязаны соблюдать протоколы безопасности.

При необходимости прибывающих могут попросить отправиться на двухнедельный карантин и лично оплатить расходы на эту вынужденную меру.

ЮАР открыла границы для гостей из стран с невысоким уровнем распространения коронавируса 1 октября. В республике постепенно возобновляется нормальная работа бизнеса, отменяются все ограничения по длительности рабочего дня. Президент продлил действие COVID-грантов пострадавшим предприятиям и гражданам на три месяца — до января.

ЮАР закрыла границы 27 марта. Всего с начала пандемии в стране выявлено 742 394 случая коронавируса.

Ежегодно страну посещают около 17 миллионов туристов. Россияне могут находиться в республике без визы до 90 дней.