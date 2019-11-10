Японский журналист разочаровался в пейзажах России

Японский журналист Мититака Хаттори разочаровался в путешествии по России из-за «грязных» окон в поездах и «монотонных» пейзажей. Он решил на практике проверить, насколько романтичны поездки по Транссибирской магистрали.

«Одна из прелестей путешествия по железной дороге заключается в пейзажах за окном. Тем не менее, при конструировании российских поездов этому фактору не придавали большого значения. Очень часто стекла в вагонах запотевают или просто грязные, поэтому не видно, что происходит снаружи», — написал Хаттори в обзоре на сайте Asahi Shimbun.

Журналист отметил, что многие японцы считают поездки по сибирской магистрали романтичными, но их ожидания, скорее всего, не оправдаются. Хаттори отметил, что все зависит от участка трассы, но в целом виды практически не меняются: одни бескрайние поля. Японец заявил, что это не те пейзажи, на которые хочется любоваться несколько дней.

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Ему также не понравились деревья, которую посажены «наподобие ветроломного насаждения». По мнению Хаттори, они только портят вид.

Японец допустил, что поездка может быть интересной, если совершать ее в купе с компанией друзей. Ехать несколько дней с незнакомыми людьми, считает Хаттори, может вымотать.