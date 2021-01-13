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    13 января 2021, 14:34

    Япония приостановила выдачу виз для иностранных бизнесменов

    Полина Петрова

    Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что по причине непростой эпидемиологической ситуации выдача виз для иностранных предпринимателей будет приостановлена, информирует ТАСС.
    Япония приостановила выдачу виз для иностранных бизнесменов

    Уточняется, что у тех, кто ранее прибывал в страну и уезжал из нее не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса, пишет ИА НСН.

    «Исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС», — пояснил Суга.

    Помимо Токио еще в 11 префектурах действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 7 февраля.