13 января 2021, 14:34
Япония приостановила выдачу виз для иностранных бизнесменов
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что по причине непростой эпидемиологической ситуации выдача виз для иностранных предпринимателей будет приостановлена, информирует ТАСС.
Уточняется, что у тех, кто ранее прибывал в страну и уезжал из нее не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса, пишет ИА НСН.
«Исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС», — пояснил Суга.
Помимо Токио еще в 11 префектурах действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 7 февраля.