Япония может отменить ограничения на въезд для туристов | 360°

Путешествия 11 сентября 2022, 07:30 Поделиться Telegram

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Viber Япония может отменить ограничения на въезд для туристов Замгенсека кабмина Кихара: Япония может отменить оставшиеся ограничения для туристов freepik

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Правительство Японии может отменить суточный лимит на въезд в страну и запрет на самостоятельный туризм и ослабить визовый режим. Об этом рассказал заместитель генсека кабмина Сэйдзи Кихара в эфире канала Fuji.

По словам Кихары, это «должно быть сделано в ближайшем будущем». Многие туристы хотели бы посетить Японию уже этой осенью или зимой, подчеркнул он.

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«Слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма», — констатировал заместитель генсекретаря кабинета министров.

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Он добавил, что после активной фазы пандемии туризм в мире постепенно восстанавливается.

Сейчас в Японию могут въезжать не более 50 тысяч туристов в сутки, а индивидуальные туристы могут приезжать только в рамках пакетных туров, купленных у турагентств, правда, сопровождение гида необязательно. Полностью самостоятельные поездки, когда турист сам покупает билеты и бронирует жилье, пока запрещены.

Ряд ограничений Япония уже смягчила с 7 сентября. Суточный лимит на число въезжающих вырос с 20 тысяч. Тем, кто трижды прививался от ковида признанными в стране вакцинами, разрешили не сдавать тест перед вылетом.

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