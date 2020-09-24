Япония частично разрешит въезд в страну

Послабление в основном касается приезжих с деловыми и учебными целями на срок более трех месяцев. Все они должны будут пройти 14-дневный карантин. Каждый день в Японию смогут въезжать не больше тысячи человек.

Сейчас границы Японии закрыты для 159 стран, напомнила «Русская планета». Однако правительство ведет переговоры о частичном разрешении въезда для 16 стран, где ситуация по коронавирусу признана относительно благополучной.

Управление гражданской авиации Вьетнама возобновило перелеты в Японию с 15 сентября.

По данным Worldometer на 19 августа, в Японии зафиксировано 79,4 тысячи случаев коронавируса, из них 1,5 тысячи человек умерли, 71,6 тысячи граждан выздоровели.