Путешествия 28 июня 2023, 17:41 Яндекс. Путешествия: жители Нижнего Новгорода чаще всего ездили в июне в Санкт-Петербург

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Исследование сервиса Яндекс. Путешествия показало, что путешественники из Нижнего Новгорода чаще всего ездили в июне в Санкт-Петербург. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Другими популярными направлениями стали следующие города: Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Самара, Москва, Махачкала.

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Дешевле всего можно было полететь в Казань — за 5,8 тысячи рублей. А самым дорогим оказался авиабилет в Барнаул — 26,6 тысячи рублей.