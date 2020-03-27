Сотни людей со всей России стали заложниками рейса авиакомпании «Победа» из Дубая. Двое суток они не могли улететь в Россию, а по возвращении в Москву остались без багажа.

Заслуженный работник транспорта России Андрей Жильцов рассказал «360» в подробностях о том, с какими трудностями пришлось столкнуться пассажирам.

«Многое я в жизни видел, но сейчас я возмущен до предела!», — поделился мужчина. По его словам, попасть на запланированный рейс удалось только на второй день, и то — при помощи консульства.

«Регистрация была с задержками, все смазано. Мы уже было обрадовались, когда сели в самолет, что скоро улетим. Но не тут-то было. Спустя какое-то время нас попросили выйти из самолета и перейти в другой терминал. Вы представляете, что такое перейти в другой терминал в Дубаи?! С детьми, с вещами мы дошли до него. И прилетели мы в Шереметьево, а не во Внуково, как планировалось».

Но это, как выяснилось, не самое страшное. Пассажиров вместо компании «Победа» из ОАЭ вывез «Аэрофлот», но багаж остался у «Победы» в Дубае.

«После всего этого мы сидим в аэропорту в Москве уже 3-4 часа, и думаем, что делать. Ладно еще мы — москвичи. Но есть же люди с детьми, которые летят в Магадан, Мурманск, Екатеринбург. В каком положении эти люди? Как транспортнику, как ветерану труда, как человеку с 50-летним стажем руководящей работы — мне это непонятно. Возмутительнейшая ситуация!», — заключил Жильцов.

Ранее еще одна пассажирка рейса пожаловалась «360» на проблемы с багажом на рейсе из ОАЭ.