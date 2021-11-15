Израиль откроет границы для привитых россиян с 1 декабря

Россияне, которые вакцинировались препаратом «Спутник V», смогут попасть в Израиль с 1 декабря. Член президиума ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в беседе с радио Sputnik рассказал, привлекательно ли данное направление для российских туристов.

Специалист подчеркнул, что декабрь является самым удачным временем для открытия границ. В период праздников многие россияне отправляются отдыхать в теплые страны. Кроме того, приближаются христианские праздники.

«Среди россиян, которые туда едут, 80% хотят посетить святые места, то есть Вифлеем, Назарет и Иерусалим. Только 20% выбирают Израиль для путешествия на море. Могу точно сказать, что на Рождество туда много людей поедет. Это высокий период для Израиля», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что жители Израиля также с удовольствием отправляются путешествовать в Россию. По словам эксперта, у многих израильтян здесь проживают родственники.