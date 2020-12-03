АТОР: спрос на новогодние туры в Петербург упадет на 90% из-за ограничений

В Петербурге, согласно новым ограничениям, с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года запрещено работать ресторанам, кафе и другим предприятиям общественного питания. До 30 декабря они должны закрываться в 19:00.

Также с 30 декабря по 10 января не будут работать музеи, театры, зоопарк. Не станут проводить выставки и концерты, «если иное не предусмотрено Роспотребнадзором». Будут запрещены автобусные перевозки по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Из-за новых ограничений Санкт-Петербург догонит Москву, которая до этого лидировала по спаду турпотока на Новый год.

«Спрос на Москву на новогодний период уже снизился на 90%. Аналогичные цифры мы увидим и по Санкт-Петербургу», — заявил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, останутся туристы, которые приедут в Петербург на праздники, «чтобы просто ходить по городу». «Но абсолютное большинство аннулирует туры».

О том, какие ограничения ждут россиян на новогодние праздники, читайте в материале «360».