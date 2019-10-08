«Из варяг в греки»: достроили новую станцию исторического круиза

Причал возвели в рамках областного инвестиционного проекта, который реализуют с 2017 года.

Строительство заняло около двух месяцев, и уже в следующем навигационном сезоне пристань сможет принять теплоходы. Длина ее составила почти 90 метров. Известно, что здесь смогут швартоваться четырехпалубные суда, вмещающие до 300 человек.

Причал в Великом Новгороде будет построен на реке Волхов напротив Кремля. Его проектирование уже начали.

Ранее в этом году на теплоходном маршруте появились пристани у крепости Орешек, в Дубровке на берегу Невы и в Киришах.