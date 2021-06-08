СМИ: анонсировано возобновление рейсов из России в Египет

Российские самолеты снова станут летать на египетские курорты в начале июля. Предполагается, что к этому времени возобновится прямое регулярное авиасообщение между двумя странами.

Планируется, что сначала вернут регулярные рейсы. Чартерное авиасообщение восстановится позднее, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Предполагается возобновление <…> авиасообщения с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха», — отметил собеседник агентства.

Между РФ и Египтом, напомнил он, подписаны необходимые документы, которыми регламентируются полеты такого рода. В их число входят и бумаги об авиационной безопасности.

«Следить за безопасностью российских рейсов в этих аэропортах будут специалисты одной из московских воздушных гаваней», — пояснил источник.

В Российском союзе туриндустрии ранее допустили, что полеты на курорты Египта и Турции могут разрешить уже в этом месяце.

Рейсы на египетские курорты, напомнила «Газета.Ru», запретили в ноябре 2015 года. Поводом для этого послужила трагедия в небе над Синайским полуостровом: самолет «Когалымавиа», которым российские туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, взорвался в результате теракта.