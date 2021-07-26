В Египте надеются на увеличение числа рейсов из России на курорты

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. В Египте этого решения ждали давно, но надеялись на большее число рейсов.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

«Объявленные российской стороной пять рейсов в неделю — это очень маленькая цифра, мы ожидали больше, но на первое время это приемлемо. Мы готовы принять гораздо больше рейсов», — привело РИА «Новости» слова генерального секретаря Ассоциации инвесторов Красного моря Тамера Набиля.

Он выразил надежду на то, что ситуация улучшится и количество рейсов в будущем увеличат.

О каких-либо запланированных рейсах в город пока не знает гендиректор турфирмы, обслуживающей российских туристов в Хургаде, Карим Букас. Он отметил, что скорее всего, детально эти вопросы будут решаться после нового визита российской делегации в Египет.

«Мы уверены, что рейсы возобновятся в августе или сентябре, это будут регулярные рейсы (не чартерные — прим. ред.). На мой взгляд, число рейсов увеличат в сентябре–октябре, и их число вернется к прежним показателям (до 2015 года — прим. ред.). Возможно, полной загрузки отелей сразу не будет, мы достигнем 50% загрузки от показателей до инцидента. Потребуется время», — отметил Букас.

Начиная с 9 августа самолеты из России будут летать на курорты Египта, в Доминикану и Сирию. Всех туристов призвали перед полетом в другую страну сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье.

Стоимость туров в Египет и Доминиканскую Республику будет зависеть от появления чартерных рейсов и расширения полетной программы, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.