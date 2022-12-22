Путешествия 22 декабря 2022, 04:12 Названы тренды в сфере туризма в уходящем году Представитель сферы туризма Мамонтов назвал авторские путешествия новым трендом 2022 года

Читать 360tv в

Авторские путешествия, морские экспедиционные круизы и отдых в дикой природе стали новым трендом в сфере туризма в 2022 году. Такой информацией поделился основатель и гендиректор RussiaDiscovery, руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, по итогам года можно выделить увеличения запроса на безопасность, а также возможность вернуть средства без потери в случае отмены полета. Кроме того, многие путешественники начали выбирать удаленные от цивилизации маршруты.

Реклама

«Люди ищут более комфортных условий, но при этом стремятся уехать из городов на природу. Они ждут, что в дикой природе у них будет возможность комфортно разместиться, и что нагрузка на треккинговых маршрутах, на снегоходах будет им по силам», — отметил эксперт.

Реклама