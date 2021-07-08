Итальянский посол назвал условие открытия границ страны для россиян

Италия откроет свои границы для российских туристов, когда пандемию возьмут под контроль в России. Об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

По словам дипломата, сейчас речь не идет о соотношении между числом привитых россиян и открытием въезда в Италию. Весь вопрос заключается в проценте вакцинированных и контроле над эпидемией.

«Считается, что для контроля над эпидемией нужно иметь по меньшей мере 70% иммунизированных граждан. Вот в чем соотношение. Как только здесь, в России, пандемия окажется под контролем, границы будут открыты», — сказал Терраччано газете «Известия».

Он добавил, что сейчас границы Европейского союза закрыты из-за эпидемической обстановки в России. Поток туристов свелся в Италии практически к нулю.

«Нам очень жаль, потому что мы знаем, что они очень любят Италию, а Италия очень любит их у себя принимать. В отсутствии российских туристов итальянская туристическая индустрия будет делать ставку на внутренний туризм и на привлечение путешественников из Европы», — отметил посол.

Терраччано выразил надежду, что нынешний туристический сезон выдастся успешным, несмотря на все ограничения.