04 марта 2020, 15:19
Италия выдаст годовые визы россиянам с сорвавшейся поездкой из-за коронавируса
Итальянский посол Паскуале Терраччано отметил, что туристам из России дадут бесплатные шенгенские визы на год. Разрешение на въезд получат граждане, чьи путешествия в Италию в марте–мае сорвались из-за коронавируса. Об этом сообщил сайт myrussia.life.
Такое заявление дипломат сделал на официальной странице посольства Италии в Москве в Facebook.
«Мы не хотим, чтобы из-за этой чрезвычайной ситуации российские граждане оказывались вынуждены отменять зарезервированные туристические услуги, уже приобретенные туристические поездки в Италию. Поэтому я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март — апрель — май, смогли безвозмездно переоформить ее на годовую визу, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России», — подчеркнул Терраччано.
Он добавил, что Италия всегда рада гостям из России.