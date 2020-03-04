Италия выдаст годовые визы россиянам с сорвавшейся поездкой из-за коронавируса

Такое заявление дипломат сделал на официальной странице посольства Италии в Москве в Facebook.

«Мы не хотим, чтобы из-за этой чрезвычайной ситуации российские граждане оказывались вынуждены отменять зарезервированные туристические услуги, уже приобретенные туристические поездки в Италию. Поэтому я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март — апрель — май, смогли безвозмездно переоформить ее на годовую визу, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России», — подчеркнул Терраччано.

Он добавил, что Италия всегда рада гостям из России.