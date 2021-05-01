Италия обновит россиянам туристические визы с 3 мая

Генеральное консульство Италии в Москве начнет прием документов на оформление туристических виз с 3 мая. Заявление опубликовано на сайте учреждения.

Путешественники с шенгенской визой типа С, срок действия которой истек 1 января 2020 года, могут обратиться в консульство за получением новой итальянской туристической визы.

Срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться не ранее 1 июня 2021 года, отметило РИА ФАН. Кроме того, работники консульства могут оформлять визы в течение 10 рабочих дней из-за действующих ограничений.

«Согласно пункту 6 статьи 14 Визового кодекса ЕС, стандартные требования относительно необходимого пакета документов на подачу могут быть частично изменены (например, относительно представления авиабилетов и/или броней гостиниц) при условии верного использования ранее выданных виз», — добавили в консульстве.

Однако сейчас обладателям шенгенских туристических виз запрещен въезд на территорию Италии или стран — участниц Шенгенского соглашения.

Италия планирует открыться для туристов из России летом 2021 года, напомнил сайт kp.ru. Точная дата возобновления турпотока пока не определена. Прием туристов был приостановлен в 2020 году из-за пандемии.

Правительство продумывает основные условия для приема туристов, говорил министр туризма Италии Массимо Гаравальи. Среди них вакцинация от коронавируса и наличие сертификата или отрицательный результат теста.