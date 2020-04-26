Италия может оставить границы закрытыми для туристов до конца года

«Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства», — заявил Дарио Франческини.

По его словам, пока положение дел не позволяет впустить в страну туристов. Возможно, такая мера продлится до конца 2020 года, отметил представитель власти.

При этом Франческини сказал, что уже в мае откроются музеи и главные достопримечательности Италии. Посетить их смогут только жители страны.

Ранее власти итальянской Сицилии заявили, что поддержат туристический поток и сделают весомые скидки для путешественников. К примеру, авиабилеты на этот остров они готовы компенсировать на 50%, а каждая третья ночь в отелях Сицилии будет для туристов бесплатной. На эти цели из бюджета выделено 50 миллионов евро.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там уже 195 351 заболевших COVID-19, из них более 26 тысяч человек погибли.