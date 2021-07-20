Италия допустила открытие границ для российских туристов в сентябре

Российские туристы могут начать посещать Италию уже в сентябре. Такой вариант не исключил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

По словам дипломата, это связано, в частности, с растущими темпами вакцинации, сообщил ТАСС. Терраччано отметил, что пока путешествия все еще остаются под запретом, однако ситуация может поменяться, причем в недалеком будущем.

«Не исключено, что уже в сентябре, который в Италии является частью летнего сезона и остается весьма привлекательным с климатической точки зрения, обстоятельства могут измениться», — сказал он.

Посол добавил, что открытие границ напрямую зависит от того, какое количество россиян решит сделать прививку от коронавируса.

«Только если значительное число граждан России присоединится к вакцинационному плану, рост заболеваемости сможет снизиться, закладывая основу для решений, позволяющих российским туристам вернуться в Италию», — заключил Терраччано.

Пока россияне могут приехать в Италию по учебе, работе или на лечение. Открыт въезд для обладателей постоянного вида на жительство. Въезд по туристической визе пока находится под запретом.

При этом все прибывающие из России в Италию должны соблюдать двухнедельный карантин, а также сдавать тест на коронавирус.