Италии предсказали проблемы из-за отсутствия российских туристов

Итальянская туристическая отрасль серьезно пострадает из-за отсутствия путешественников из России. Об этом предупредило немецкое издание Das Erste.

Как отметили в материале, в 2019 году Италия приняла 1,7 миллиона российских туристов. Иностранцы принесли стране почти миллиард евро. Теперь многие компании Италии пребывают в отчаяние, так как события на Украине не дадут россиянам снова приехать в страну.

Итальянца считают туристов из России наиболее активными потребителями вместе с американцами и китайцами. Пострадавшая из-за пандемии итальянская туристическая отрасль особенно рассчитывала на приезжих из России, заявило издание. Причем жители США и Европы тоже не спешат покупать туры в Италию на фоне нестабильной ситуации на Украине.

Туризм является системообразующей отраслью в Италии, подчеркнули авторы статьи. До пандемии коронавируса туризм приносил 13% от ВВП страны.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Египет отменил штрафы за просроченные визы для российских туристов. Это касается тех людей, которые не смогли вовремя выехать из страны после отмены рейсов.