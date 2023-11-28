Путешествия 28 ноября 2023, 16:12 Исследование Tvil.ru: Нижний Новгород вошел в десятку лучших направлений для отдыха с друзьями

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Нижний Новгород вошел в топ-10 самых популярных направлений для отдыха с друзьями в ноябре. Столица закатов заняла восьмую строчку, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на результаты исследования сервиса Tvil.ru.

В среднем компании друзей задерживаются в Нижнем Новгороде на трое суток, стоимость одной ночи в отеле обходится в 4,3 тысячи рублей. Первые строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург, Москва и Сочи.

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Отмечается, что в топ-10 направлений для отдыха с друзьями также вошли Казань, Кисловодск, Краснодар, Екатеринбург, Ялта и Калининград.