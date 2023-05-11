Путешествия 11 мая 2023, 17:37 Исследование: средний бюджет отпуска россиян за год вырос до 46 тысяч рублей за неделю

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Средний бюджет недельного отпуска россиян за последний год вырос и составил 46 тысяч рублей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Самые высокие бюджетные ожидания зафиксировали у москвичей, жителям столицы необходимо минимум 55 тысячи рублей за одного человек для недельного отпуска. На втором месте оказались жители Красноярска с запросами в 50 тысяч.

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Отмечается, что стоимость своего идеального отдыха россияне оценили в 157 тысяч рублей.