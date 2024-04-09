Путешествия 09 апреля 2024, 17:33 Исследование сервиса «Островок»: россияне стали чаще бронировать отели за границей на майские праздники

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В этом году российские туристы забронировали на 85% больше отелей за границей на майские праздники, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок», написала «Газета.Ru».

Как уточнил сайт kp.ru, все больше россиян предпочитают отдыхать в Грузии, Казахстане, Абхазии и Киргизии. Также выросло число бронирований отелей в Венгрии, Италии, Франции и Испании.

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В первую десятку туристических направлений вошли Белоруссия, Узбекистан, Турция, Грузия, Таиланд, Япония, Италия, Армения, Абхазия и ОАЭ, говорится в сообщении аналитиков.