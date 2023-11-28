28 ноября 2023, 15:28
Исследование сервиса «Яндекс Путешествия»: чаще всего российские туристы просят у сотрудников отеля пароль от wi-fi
Около 64% российских туристов во время отдыха в отеле обращаются на ресепшн, чтобы выяснить пароль от wi-fi или сообщить о поломке в номере. Такие данные приводит сервис «Яндекс Путешествия», проведя соответствующее исследование, написала «Газета.Ru».
Примерно 30% путешественников спрашивают о трансферной инфраструктуре, 22% просят вызвать такси, 17% желают изменить сроки проживания.
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Аналитики сервиса также выяснили, что 70% всех просьб от туристов исправно выполняются.
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