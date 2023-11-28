Исследование сервиса «Яндекс Путешествия»: чаще всего российские туристы просят у сотрудников отеля пароль от wi-fi

Около 64% российских туристов во время отдыха в отеле обращаются на ресепшн, чтобы выяснить пароль от wi-fi или сообщить о поломке в номере. Такие данные приводит сервис «Яндекс Путешествия», проведя соответствующее исследование, написала «Газета.Ru».