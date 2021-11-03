Исследование показало, куда россияне чаще всего летали в октябре

Сотрудники сервиса OneTwoTrip рассказали, какие направления стали самыми популярными у россиян в октябре. Из отечественных городов путешественники чаще всего выбирали Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а из заграничных стран — Армению, Турцию и Киргизию. Об этом написала «Газета.ru».

На четвертом месте по популярности расположилась Махачкала, а замкнуть пятерку удалось столице Краснодарского края городу Краснодару. В топ-10 также попали Минеральные Воды, Уфа, Калининград, Екатеринбург и Казань.

«Популярные направления октября ярко свидетельствуют о том, что этот месяц для многих россиян ― последний в году, когда они могут отдохнуть на море или отправиться на курорты, в санатории. Именно поэтому мы видим рост по таким направлениям, как Сочи и Минеральные Воды. Кроме того, октябрь ― отличный месяц для активного туризма: это доказывает популярность Махачкалы и Калининграда. В обоих регионах множество уникальных мест, которые стоит исследовать в низкий сезон, когда туристов уже не так много», — рассказала PR-директор сервиса Елена Шелехова.

В первую десятку популярных заграничных направлений, помимо Турции, Армении и Киргизии, вошли Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Молдавия, Белоруссия, Греция и Кипр.