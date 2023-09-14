Путешествия 14 сентября 2023, 14:57 Исследование OneTwoTrip: Дубай стал самым популярным направлением среди россиян для новогодних поездок

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Самым популярным направлением среди россиян для путешествий в период новогодних каникул стал Дубай. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

Отмечается, что на ОАЭ пришлось 7,4% поисковых запросов на зимние праздники. Также россияне хотели бы провести новогодние каникулы на острове Пхукет и в Лондоне.

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Как сообщило Utro.ru,самыми популярными направлениями для путешествий по России стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Архыз и Домбай.