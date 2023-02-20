Путешествия 20 февраля 2023, 10:47 Исследование: около 93% ранних бронирований на лето приходится на внутренние направления

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Более 90% ранних бронирований путевок на лето 2023 года приходится на внутренние направления. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные аналитиков.

Чаще всего россияне бронируют отдых в Сочи и Калининграде. По данным сервиса путешествий Туту.ру, средняя цена за перелет по маршруту Москва — Сочи составляет 16 838 рублей туда-обратно, а по маршруту Санкт-Петербург — Сочи — 21 201 рубль.

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Кроме Сочи и Калининграда популярностью пользуются Минеральные Воды, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Махачкала, Иркутск, Владивосток и Горно-Алтайск.

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По зарубежным направлениям чаще всего покупают авиабилеты в Баку, Анталью, Стамбул, Ташкент и Ереван.

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