Путешествия 21 марта 2024, 16:20 Исследование МТС Travel Bronevik.com: средний чек на проживание с детьми в каникулы составляет 6,7 тыс рублей в сутки

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Аналитики МТС Travel и Bronevik.com в результате исследования выяснили, что средний чек на проживание с детьми в каникулы составляет 6,7 тысячи рублей в сутки. Об этом написала «Газета.Ru».

Дешевле всего в семье обойдется отдых в Тюмени, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Там ночь в отеле будет стоит 3500, 3600 и 4500 тысяч рублей соответственно.

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Специалисты также выяснили, что число бронирований отелей и другого жилья по России на период каникул увеличилось на 27%. В топ популярных городов вошли Москва, Казань и Санкт-Петербург.