24 июля 2023, 14:04
Исследование 2ГИС и «Отелло»: количество отелей в Москве увеличилось на треть за последние пять лет
За последние пять лет количество отелей в Москве увеличилось на треть. Такие данные приводят аналитики геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования «Отелло», написала «Газета.Ru».
Исследование показало, что в столичных отелях чаще встречаются тренажерные залы и СПА, в то время как в Санкт-Петербурге больше отелей готовы принять путешественников с животными.
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Более 31% отелей Петербурга предлагают гостям трансфер из аэропорта и обратно, а в Москве таких отелей всего 7%.
Туризм
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