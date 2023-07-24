Путешествия 24 июля 2023, 14:04 Исследование 2ГИС и «Отелло»: количество отелей в Москве увеличилось на треть за последние пять лет

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За последние пять лет количество отелей в Москве увеличилось на треть. Такие данные приводят аналитики геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования «Отелло», написала «Газета.Ru».

Исследование показало, что в столичных отелях чаще встречаются тренажерные залы и СПА, в то время как в Санкт-Петербурге больше отелей готовы принять путешественников с животными.

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Более 31% отелей Петербурга предлагают гостям трансфер из аэропорта и обратно, а в Москве таких отелей всего 7%.