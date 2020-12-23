Исполнительный директор АТОР: автотуризм начнет развиваться в 2021 году

По ее словам, даже при самом неудачном раскладе 40% туристов будут хотеть путешествовать. Поэтому начнет активно развиваться частный автотуризм. Причем не только внутренний, но и выездной, считает эксперт.

«В этом есть позитивный момент: начнется создание придорожной инфраструктуры, так как она сейчас не развита», — добавила Ломидзе.