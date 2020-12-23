23 декабря 2020, 16:48
Исполнительный директор АТОР: автотуризм начнет развиваться в 2021 году
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как изменится туризм в 2021 году. Об этом сообщила НСН.
По ее словам, даже при самом неудачном раскладе 40% туристов будут хотеть путешествовать. Поэтому начнет активно развиваться частный автотуризм. Причем не только внутренний, но и выездной, считает эксперт.
«В этом есть позитивный момент: начнется создание придорожной инфраструктуры, так как она сейчас не развита», — добавила Ломидзе.