facebook_pixel
    05 мая 2021, 16:08

    Испания возобновит выдачу шенгенских виз в Москве с 12 мая

    Александр Блинов

    Испанский визовый центр в Москве 12 мая вновь откроет свои двери для желающих получить шенгенскую визу. Об этом сообщили на сайте генконсульства Испании.

    Испания возобновит выдачу шенгенских виз в Москве с 12 мая

    Подать заявление на получение визы можно по предварительной записи. Заявки будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней, но в случае необходимости дополнительной проверки срок может занять до 30 дней. Визы будут выдаваться с 1 июня.

    В генконсульстве напомнили, что заявители на визу не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока в них действуют ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.

    Ранее прием заявок на визы возобновило и генконсульство Италии в Москве.

    А вот посольство США ранее объявило, что с 12 мая прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз. Теперь для получения американской визы россиянам придется ездить в третьи страны.

    Границы для российских туристов 1 мая открыла Болгария. Провести отдых в этой стране теперь могут россияне, привившиеся вакциной от коронавируса «Спутник V».