Испания возобновит выдачу шенгенских виз в Москве с 12 мая

Испанский визовый центр в Москве 12 мая вновь откроет свои двери для желающих получить шенгенскую визу. Об этом сообщили на сайте генконсульства Испании.

Подать заявление на получение визы можно по предварительной записи. Заявки будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней, но в случае необходимости дополнительной проверки срок может занять до 30 дней. Визы будут выдаваться с 1 июня.

В генконсульстве напомнили, что заявители на визу не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока в них действуют ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.

Ранее прием заявок на визы возобновило и генконсульство Италии в Москве.

А вот посольство США ранее объявило, что с 12 мая прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз. Теперь для получения американской визы россиянам придется ездить в третьи страны.

Границы для российских туристов 1 мая открыла Болгария. Провести отдых в этой стране теперь могут россияне, привившиеся вакциной от коронавируса «Спутник V».