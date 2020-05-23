Испания откроет границы в июле

Туристы смогут побывать в Испании этим летом — в июле страна откроет свои границы. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Этим летом будет туристический сезон», — заявил премьер и призвал иностранцев отправиться в путешествие в Испанию. Также он рассказал, что каждый год страну посещают более 80 миллионов туристов с разных уголков мира.

Ранее стало известно, что в Испании в целях профилактики коронавируса намерены разделить пляжи на пять секторов, чтобы разграничить возрастные, дружеские и семейные группы.Чтобы поплавать в море, посетить туалет, пообщаться соседями, отдыхающим придется перемещаться по специально выделенным проходам. Также шезлонги установят на расстоянии 1,5–2 метров, что неизбежно сократит пространство в зоне отдыха. После каждого посетителя их будут дезинфицировать. Резервировать места заранее не разрешат.

Также 59% россиян заявили, что не планируют отпуск этим летом. Из них 30% решили продолжить ходить на работу, еще 13% респондентов сейчас сидят безработные. В летние месяцы планируют искать вакансии 7% жителей. Не смогли определиться со своими планами 7% опрошенных.